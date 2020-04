Inter, riscatto di Icardi molto probabile in un caso. E c’è un altro fattore importante

In casa Inter continua a tenere banco il futuro di Mauro Icardi. Il riscatto dell’ex capitano nerazzurro da parte del Psg vale 70 milioni, una cifra importante che il club nerazzurro è pronta a reinvestire sul prossimo mercato. Come spiega la Gazzetta dello Sport, “al momento, però, quella cifra è in bilico, perché prima dello stop per il coronavirus tra Icardi e i parigini la relazione sembrava in una fase piuttosto in salita. La freddezza tra l’allenatore e il d.s. Leonardo, che ha voluto Maurito a Parigi, è un altro fattore importante della vicenda. La panchina del tedesco non è saldissima, in caso di cambio tecnico il riscatto sarebbe molto più probabile, considerando che da Parigi a fine stagione partirà Edinson Cavani“.

