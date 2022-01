Inter, idea concreta per giugno: “Marotta si è già mosso per questo doppio colpo”

Il colpo progettato da Beppe Marotta: il Corriere della Sera fa il punto sul mercato nerazzurro spiegandone gli obiettivi

I riflettori sono tutti per Gianluca Scamacca. Il centravanti del Sassuolo sta infatti convincendo tutti a suon di gol e buone prestazioni, tanto da essere l'oggetto del desiderio di quasi tutte le big di Serie A. Anche dell'Inter, come spiega il Corriere della Sera: "Scamacca piace anche all'Inter. Dzeko funziona a meraviglia ma è avanti con gli anni, Sanchez è destinato a un oneroso addio, Lautaro potrebbe essere l'uomo per consolidare le finanze. E il centravanti del Sassuolo per giugno è un'idea concreta, della quale Marotta ha già parlato con l'amico Carnevali (così come di Frattesi)".