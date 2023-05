Repubblica – L’Inter pensa a Marusic per la fascia destra. Richiesta folle della Lazio

L'Inter pensa anche alla prossima stagione e inizia i primi sondaggi per rinforzare la squadra della prossima stagione

Testa alla finale di Champions League del 10 giugno contro il Manchester City, ma l'Inter pensa anche alla prossima stagione e a come rinforzare la squadra che verrà messa a disposizione di Inzaghi. Tra gli obiettivi c'è anche una vecchia conoscenza del tecnico nerazzurro.

"La dirigenza dell'Inter, così come Simone Inzaghi e la squadra, sono concentrati sulla finale di Champions League in programma sabato 10 giugno. Alcune trattative di mercato, però, vengono portate avanti e tra queste c'è quella relativa ad Adam Marusic. Il laterale destro montenegrino ha rinnovato il contratto con la Lazio, che lo valuta una ventina di milioni, ma è nei piani di Inzaghi come rinforzo sulla fascia", riporta Repubblica.