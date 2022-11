Inter, idee chiare: “Addio Correa finanzia il doppio colpo con nome a cinque stelle”

L'Inter ha grandi piani per il mercato di gennaio, ma, vista la politica dell'autofinanziamento intrapresa da qualche anno, sarà prima necessaria una cessione. Nel caso in cui partisse un nome importante, però, come spiega La Gazzetta, il club avrebbe le idee chiarissime.

Si legge: "Dovesse arrivare un’offerta convincente per la cessione di Correa già a gennaio, l’Inter avrebbe anche i soldi da reinvestire subito su Musah e pure per tentare lo sprint per Marcus Thuram, altro obiettivo a cinque stelle. Va in scadenza in estate, gennaio diventa mese fondamentale per evitare aste".