Inter, ieri Inzaghi ha parlato alla squadra ad Appiano: ecco cos’ha detto

Visto che in questo turno né Milan né Napoli hanno brillato, allora si può guardare avanti con fiducia

Non c'è molto tempo per leccarsi le ferite in casa Inter: dopodomani si scende già in campo contro il Genoa, con l'obbligo di ritrovare a tutti i costi la vittoria. E ieri ad Appiano Gentile la squadra ha analizzato il momento difficile con la voglia di ripartire subito. Spiega Tuttosport: "Il momento difficile dell’Inter è già stato analizzato in più aspetti: dal calendario alla stanchezza, passando per i cali che solitamente hanno le squadre di Simone Inzaghi nella seconda metà di stagione alla scarsa verve realizzativa dell’intero gruppo. Ieri il tecnico alla ripresa degli allenamenti ha evitato nuove reprimende e il suo discorso prima della seduta non si è discostato da altri arrivati dopo delle sconfitte. La voglia di superare il periodo difficile c’è, così come la convinzione di non essere usciti dai binari giusti".