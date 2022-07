Inter, ieri ovazione per Skriniar: “Futuro? Al momento la sensazione è che…”

C'era tantissima attesa ieri per il debutto stagionale di Milan Skriniar . Il centrale slovacco ha saltato le prime amichevoli perché reduce da un infortunio patito in nazionale, ma ieri è finalmente tornato in campo in nerazzurro. Ed è stato accolto, come riporta La Gazzetta dello Sport, nel migliore dei modi: "Grande ovazione da parte degli oltre 15 mila tifosi interisti presenti al Manuzzi di Cesena alla sua entrata in campo, che poi è stato il suo debutto ufficiale stagionale (finora aveva giocato soltanto l’allenamento congiunto con la Pro Sesto).

E applausi prolungati per un recupero dei suoi su Ekambi lanciato a rete. Il centrale slovacco ha giocato poco più di 30 minuti e diciamo che ha messo il cerotto (con Darmian) a una difesa ancora in fase di registrazione contro questo buon Lione. Come dire: dimostro all’Inter che c’è tanto bisogno di me. Il comportamento dei tifosi non lascia dubbi: vogliono che resti. E il fatto che sia sceso in campo è un segnale anche da parte di Inzaghi e la società? Vedremo. Forse sì, anche perché questa offertona da 70 milioni non arriva e il tempo stringe. Lo Skriniar in bilico adesso pende più verso una riconferma: per la gioia di tutti, allenatore incluso ovviamente, e fatta eccezione per il portafoglio della società. Ma tant’è".