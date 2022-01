Inter, il gesto da vero leader di Handanovic: “Durante la festa ha voluto che…”

Samir Handanovic finalmente sta raccogliendo i frutti di un lungo percorso all’Inter: un viaggio spesso a ostacoli, certo, ma che ora è più bello che mai

E ieri Handa ha mostrato ancora una volta cosa significa essere leader. Durante la festa ha voluto attorno a sé i colleghi Cordaz e Radu e i preparatori dei portieri Bonaiuti e Zappalà. Tutti insieme, sotto la Nord, con la Coppa in mano. Perché si vince e si perde tutti insieme, anche se questa Inter ora sembra conoscere soltanto la direzione per la gloria. Samir ci ha preso gusto, ora vuole il bis scudetto e perché no la Coppa Italia. Poi penserà alla futuro, ma dopo una notte così, meglio non pensare al fantasma di Onana. Ci sarà tempo, ora conta solo fare festa", si legge.