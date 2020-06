Inter, ecco il 2004 Iliev: affare da 500mila euro, ieri primo contatto con la Pinetina

Dopo aver chiuso per il greco Georgios Vagiannidis, esterno classe 2001 in scadenza di contratto con il Panathinaikos, l’Inter mette a segno un altro colpo in prospettiva: Nikola Iliev, centrocampista offensivo bulgaro (2004), è di fatto un nuovo giocatore nerazzurro. Un’operazione sostanzialmente chiusa mesi fa, anticipando la concorrenza di diverse big europee come l’Ajax: ieri il ragazzo si è recato alla Pinetina per visionare i campi e le strutture di allenamento.

Tuttosport racconta i dettagli dell’affare: “Nei giorni scorsi l’Inter ha preso dal Botev Plovdin, club bulgaro, il trequartista Nikola Iliev, ieri pomeriggio passato da Appiano Gentile per vedere le strutture. Classe 2004, il ragazzino in patria è descritto come uno dei maggiori talenti bulgari dell’ultimo decennio e l’Inter lo ha soffiato all’Ajax per 500mila euro più una percentuale sulla futura rivendita. Iliev la prossima stagione giocherà fra Under 18 e Primavera“.