Manca soltanto l’ufficialità del trasferimento di Nikola Iliev all’Inter. Il giovane attaccante (classe 2004) in arrivo dal Botev Plovdiv, è stato oggi pomeriggio ad Appiano Gentile, come riportato dai colleghi di Sky Sport, per visionare con il suo entourage parte dell’impianto sportivo nerazzurro.