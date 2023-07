Inter, in UK: “Lukaku, Chelsea vuole venderlo prima di lunedì: lo scenario”

Sono giorni decisivi per quanto riguarda il futuro di Romelu Lukaku. L'Inter continua il suo pressing per riportare a Milano il centravanti belga, forte anche della volontà del Chelsea di liberarsene al più presto. Come riporta lo Standard, infatti, lui, Hakim Ziyech e Pierre-Emerick Aubameyang non dovrebbero far parte della rosa dei Blues, nonostante l'avviso di tornare ad allenarsi per lunedì 17 luglio. I Blues sperano infatti di riuscire a piazzare questi giocatori prima di quella data: continuano quindi i dialoghi con l'Inter per Big Rom "nonostante la delusione dopo l'ultima offerta nerazzurra", si legge.