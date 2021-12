Inter, in vendita maglia Home 1997/98 e la maglia della finale Uefa ’98: dove comprarle

L'Inter prosegue nella sua strategia di vendita di maglie vintage: disponibili ora la maglia Home 1997/1998 e la terza maglia di quell'anno

L'Inter prosegue nella sua strategia di vendita di maglie vintage. Dopo aver messo a disposizione dei tifosi alcune tra le maglie più apprezzate, come quelle delle stagioni 1990/91, 92/93 e 1964, la società nerazzurra ha messo in vendita altre due maglie particolarmente care ai sostenitori nerazzurri. Si tratta della maglia Home della stagione 1997/1998 e della maglia, sempre di quella stagione, con cui l'Inter vinse la Coppa Uefa a Parigi contro la Lazio.

La terza maglia 1998, come tutte le altre, si trova in vendita nello shop ufficiale nerazzurro. Manca il logo Umbro, essendo una riproduzione, ma per il resto la divisa è identica a quella ufficiale delle stagioni in questione.