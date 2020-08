Inter incassa due sì sul mercato: dopo l’Europa League si proverà a chiudere il doppio colpo

L’attenzione della squadra e del club è rivolta alla finale di Europa League ma l’Inter continua a muoversi sul mercato a fari spenti. E intanto incassa la disponibilità dei giocatori che sta trattando.

I primi due sì, per Marotta e Ausilio, sono già arrivati.

FASCIA SINISTRA

Il prescelto, sottolinea ancora il Corriere dello Sport, è Emerson Palmieri, che il tecnico leccese conosce bene, essendo stato suo giocatore ai tempi del Chelsea. L’ex-romanista ha già detto sì all’Inter, ma occorre trovare un’intesa con i Blues.

CENTROCAMPO

La situazione è pressoché identica pure per Tonali, anche se in questo caso l’accordo con il giocatore è ancora più blindato: quinquennale da 3,5 milioni di euro, bonus compresi. Toccherà a Marotta convincere Cellino ad accettare le condizioni nerazzurre, vale a dire la formula del prestito con obbligo di riscatto e, soprattutto, una valutazione che non deve superare i 35 milioni di euro.