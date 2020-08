Emerson, rinforzo gradito da Conte. L’Inter non ha avviato contatti, prima dell’affondo aspetta…

L’Inter cerca un esterno sinistro per la prossima stagione. L’ultimo nome seguito dal club nerazzurro è quello di Mykolenko della Dinamo Kiev. Nella lista della dirigenza interista rimane sempre Emerson Palmieri del Chelsea. Questo il punto sull’ex Roma secondo Sky Sport:

“Il terzino sinistro ex Roma, 21 presenze tra campionato e coppe nell’ultima stagione al Chelsea, ha già lavorato con Conte per sei mesi proprio nel club inglese e sarebbe un rinforzo gradito all’allenatore. L’Inter però non ha ancora avviato contatti veri e propri e per tentare un eventuale affondo attenderà la conclusione dell’Europa League”.