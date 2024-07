"Per il lancio l’Inter ha scelto di coinvolgere, come “modelli”, Lautaro, Bastoni e Barella, mentre in posa per la squadra femminile sono andate Chiara Robustellini e Annamaria Serturini. La divisa debutterà sabato a Cesena, per l’amichevole contro il Las Palmas. Nell’attesa, ieri è stata donata da Bisseck al cantante Travis Scott, in concerto a San Siro. Dalla vendita di una maglia storica l’Inter si aspetta tanto in termini di ritorno economico: la stima è di circa 200 mila maglie per un incasso di 25 milioni di euro", scrive il quotidiano.