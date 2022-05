Inter, già sicuro l’incasso di 40-50 mln: “E lo scudetto porterebbe questa cifra”

La Serie A deve ancora esprimere il verdetto più importante, lo scudetto: considerando gli altri traguardi intermedi, sono in ballo oltre 100 milioni di euro

E' ancora tutto da scrivere l'esito del campionato di Serie A: Inter e Milan si stanno giocando infatti il tricolore punto a punto. Ma oltre al prestigio sportivo, c'è anche il fattore economico che è fondamentale per le società. Scrive infatti La Gazzetta dello Sport : "Paradossalmente, il singolo obiettivo che pesa di più, cioè l’ammissione alla Champions League, è una pratica già archiviata: Milan, Inter , Napoli e Juventus sono le 4 italiane qualificate alla coppa più prestigiosa, con la certezza di poter incassare tra i 40 e i 50 milioni di premi . Ma tutto il resto è ancora in bilico.

Le milanesi si giocano il titolo di campione d’Italia. Non ci sono premi extra per lo scudetto ma, per effetto della ripartizione dei proventi televisivi, chiudere al primo posto in classifica porta più soldi. In base alla Legge Melandri, il 12% della torta complessiva dei diritti tv della Serie A viene ripartito seguendo la graduatoria dell’ultimo torneo: alla prima vanno 17,6 milioni, alla seconda 14,7, quindi 3 milioni di differenza. Anche una fetta dei premi Champions dipende dalla classifica domestica. Si tratta di metà del market pool: 8 milioni alla prima, 6 alla seconda, quindi altri 2 milioni di margine. C’è poi il gettone per la Supercoppa italiana, pari a 3 milioni. Considerando pure i bonus degli sponsor, i benefici immediati dello scudetto ammontano ad almeno 10 milioni".