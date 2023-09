Inter, tra Ndombele e Maxime Lopez avanza Klaassen: ecco l’incastro

Il nome caldo per il colpo last minute dell'Inter è quello anticipato da FCIN1908: ecco l'incastro per l'arrivo di Davy Klaassen

L’Inter è pronta a regalare un ultimo tassello a Simone Inzaghi per rinforzare la rosa nerazzurra. Si tratta di un colpo a centrocampo e il nome caldo è quello anticipato ieri da FCIN1908.it: Davy Klaassen. Ecco la situazione secondo quanto evidenziato dal Corriere dello Sport oggi in edicola: "L’Inter, era chiaro, ci avrebbe provato fino all’ultimo, dopo Pavard, a regalare a Simone Inzaghi un ulteriore innesto, questa volta a centrocampo. Alla fine di una giornata convulsa, ieri sera il nome forte su cui puntare è diventato uno solo: Davy Klaassen, l’olandese in scadenza di contratto con l’Ajax. Tutto questo passando per una lunga serie di nomi e di incastri non semplici da far andare a dama.