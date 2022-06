Inter, dai social alcuni indizi sui Primavera promossi in Prima Squadra?

Da scartare i 2002, giunti ormai al termine del loro percorso nel settore giovanile: per i capitani Sangalli e Cortinovis, come per Moretti e Silvestro, è ora di andare a giocare tra i grandi, presumibilmente in Serie C. Per quanto riguarda le stelle Casadei, Fabbian e Franco Carboni, appare difficile che possano rimanere all'Inter con la prospettiva di allenarsi con la Prima Squadra e giocare da fuoriquota con la Primavera: per loro c'è la fila, verranno ceduti in prestito. E allora chi potrebbe rimanere?