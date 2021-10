Inter, affaticamento muscolare per Lautaro: in dubbio con l’Argentina, pronto Correa

Arrivano brutte notizie per l'Inter dall'Argentina riguardo le condizioni fisiche di Lautaro Martinez: le ultime

Arrivano brutte notizie per l'Inter dall'Argentina riguardo le condizioni fisiche di Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato da Radio la Red, infatti, l'attaccante nerazzurro ha accusato un problema muscolare nella rifinitura prima della partita contro il Paraguay e non sarà dunque a disposizione di Lionel Scaloni per la gara.

Da accertare ancora la gravità dell'infortunio anche se dall'Argentina parlano di un semplice affaticamento. Quel che è certo è che Lautaro non giocherà questa notte. Al suo posto in campo l'altro interista, Joaquin Correa. Situazione in evoluzione, con l'Inter in apprensione.