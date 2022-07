Inter, inizia una nuova era: “Dal 6 luglio in ritiro ci sarà una svolta epocale”

E' atteso per la prossima settimana, in casa Inter, l'annuncio di André Onana, il portiere scelto per difendere i pali nerazzurri in futuro. E, come scrive Tuttosport, questo aprirà un nuovo capitolo per il club: Dal 6 luglio - quando la squadra si ritroverà alla Pinetina - inizierà una nuova era in porta: quella dell’alternanza con Samir Handanovic, sulla falsa riga di quanto Beppe Marotta aveva già sperimentato ai tempi della Juve con Gigi Buffon che fu affiancato e quindi soppiantato da Wojciech Szczesny. Una svolta epocale per il club, considerato che era dai tempi di Toldo e Julio Cesar non convivevano sotto lo stesso tetto due numeri uno.