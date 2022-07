Onana-Mkhitaryan, contratti al via: cifre, dettagli e quando li annuncia l’Inter

Due ufficialità in altrettanti giorni. Il ritorno di Romelu Lukaku mercoledì, l’arrivo di Kristjan Asllani giovedì. Non sono invece attesi annunci oggi in casa Inter secondo La Gazzetta dello Sport, nonostante inizino ufficialmente i contratti di due nuovi acquisti: Henrikh Mkhitaryan e André Onana . Il quotidiano svela cifre e dettagli degli accordi e soprattutto quando sono attesi gli annunci.

“Per il portiere camerunese al via un quinquennale da 3 milioni di euro a stagione, per il centrocampista armeno un biennale da 3,3 netti più bonus facili. Non arriverà, comunque, oggi il timbro del club: niente ufficialità, bisognerà aspettare il weekend per ascoltare le prime parole da interisti della coppia, registrate in sede a tempo debito”, si legge sul quotidiano. Poi lunedì sarà il turno di Raoul Bellanova, sostituto di Ivan Perisic: visite mediche e firma sul contratto anche per l’esterno, in arrivo dal Cagliari.