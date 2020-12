Inter innamorata di un talento in Serie A: c’è la strategia per anticipare la Juventus

Le antenne in casa Inter sono sempre dritte in chiave mercato. I nerazzurri sono vigili sui tanti talenti in erba che il nostro campionato è pronto a coltivare e non solo. Uno dei nomi sul taccuino è quello del giovane Nicolò Rovella, come spiega il Corriere dello Sport: “In ottica futura un investimento low cost può essere fatto per Rovella, il centrocampista del Genoa in scadenza di contratto a giugno. Il suo agente sta lavorando con Preziosi per un rinnovo con tanto di clausola rescissoria bassa, diciamo tra i 5 e gli 8 milioni. Il ragazzo così non farebbe uno sgarbo al club dove è cresciuto e neppure l’Inter romperebbe i rapporti con un presidente, Preziosi, con il quale ha fatto diversi affari. In caso di salvezza del Grifone, Rovella resterebbe in Liguria a giocare e a maturare. L’obiettivo è anticipare la Juventus, ma anche diversi altri club chiedono informazioni. Negli scorsi giorni si è presentata pure la Dinamo Zagabria. L’Inter però non molla la presenza. Nella rosa nerazzurra del futuro, pur non essendo adesso una priorità, per il classe 2001 di Segrate un posto c’è”.