Inter, Inzaghi non ha perso tempo: “Ha chiamato Pavard e gli ha detto…”

C'è grande attesa tra il popolo interista per lo sbarco a Milano di Benjamin Pavard: manca ormai soltanto che il Bayern trovi il sostituto per poi lasciarlo partire in direzione Milano. Scrive in merito il Corriere dello Sport: "In attesa c’è anche Inzaghi. A questo punto, però, anche la sua è piuttosto dolce. Pavard, infatti, è il rinforzo che chiedeva per la difesa, ovvero un elemento di spessore e di profilo internazionale; ma anche un giocatore abile con i piedi e portato a partecipare e accompagnare l’azione, come Bastoni sul centro sinistra, non un semplice difensore. Inzaghi, comunque, non ha perso tempo e si è già messo in contatto con il francese, spiegandogli come intende impiegarlo e cosa si aspetta da lui. Pavard è pronto a mettersi a disposizione.