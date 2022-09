L’Inter ha perso la strada. Non c’è più tempo: Inzaghi chiede un cambio di rotta da tutti

"Non è più il momento di guardarsi indietro. L’Inter deve ricominciare a spaventare gli avversari e non il contrario. Nell’estate 2021 la società aveva chiesto a Inzaghi il quarto posto e sono arrivati un secondo posto (con enormi rimpianti), due coppe e il ritorno negli ottavi di Champions dopo tanti anni (vincendo ad Anfield e facendo tremare il Liverpool finalista). Non può essere tutto finito. È questo che dirà Simone al gruppo riunito, prima di affrontare la Roma", analizza La Gazzetta dello Sport.

"Inzaghi non scarica nessuno, anzi si sente il primo responsabile. Ma essendo innamorato dell’Inter pretende da tutti, e da se stesso per primo, un cambio di rotta immediato. Non c’è più tempo da perdere, servono risultati ma soprattutto serve la consapevolezza di un percorso. Una squadra che giocava così bene l’anno scorso non può essere sparita. Ha solo smarrito la strada, succede, ma ha i mezzi per ritrovarla e percorrerla di corsa. Dalle difficoltà vengono fuori le grandi squadre. E l’Inter è una grande squadra. È il momento di dimostrarlo", spiega il quotidiano.