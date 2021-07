Inter, si allontana una cessione? “Inzaghi ha detto apertamente di puntarci”

Secondo Il Messaggero, l'Inter potrebbe trattenere un nome che sembrava poter essere sacrificato sul mercato

L'infortunio al tendine d'Achille subito da Spinazzola costringe la Roma a trovare un sostituto dell'esterno della Nazionale. La società giallorossa sta sondando diversi profili e tra i preferiti di Jose Mourinho, spiega Il Tempo, figura anche un calciatore dell'Inter: "Aliosld è stato proposto a Tiago Pinto ed è un profilo che il club sta seriamente prendendo in considerazione, ma tra i giocatori che il general manager sta valutando ci sono anche van Aanholt (svincolato dal Crystal Palace) e Wendell, che non gioca in Inghilterra ma piace alla Roma. Il brasiliano classe '93 ha ancora un anno di contrato con il Bayer Leverkusen e potrebbe rappresentare un'ottima soluzione low cost. Più difficile invece arrivare a Dimarco: ieri Inzaghi ha dichiarato apertamente di voler puntare sull'ex Verona".