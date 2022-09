Inzaghi, confronto duro con la squadra post derby: “Sfortuna non esiste, serve ferocia”

«La sfortuna non esiste bisogna cercare di fare girare gli episodi a favore con maggiore ferocia». Fermo, deciso, in alcuni frangenti anche duro: di sicuro, ieri, Inzaghi non le ha mandate dire ai suoi giocatori. Il confronto era già previsto. Ma dopo la prestazione nel derby, che, peraltro, seguiva a distanza di soli 8 giorni quella con la Lazio, è arrivato il momento di prendere i problemi di petto e di mettere il gruppo davanti alle proprie responsabilità. Serve una scossa, una reazione da vera Inter. Sono stati troppi, infatti, i segnali raccolti nell’ultimo periodo per non intervenire.