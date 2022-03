Inter, grandi meriti di Inzaghi: “Simone ha esaudito il desiderio della società”

L'Inter oggi non difende e riparte, ma gioca a viso aperto contro tutti e su qualsiasi campo, Anfield compreso

Termina qui la campagna europea dell'Inter, non senza rimpianti: l'impresa sfiorata ad Anfield dà molta consapevolezza ma allo stesso tempo lascia l'amaro in bocca per quello che poteva essere senza l'espulsione di Sanchez. Ma i giudizi, come scrive Tuttosport, sono assolutamente positivi: "Se l’anno scorso c’erano state solo critiche per Lukaku e compagni, quest’anno invece l’Inter se l’è giocata alla pari contro una delle squadre migliori del mondo, tra le favorite per la vittoria finale.