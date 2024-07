La trattativa continua e presto potrebbe arrivare la fumata bianca per il rinnovo di Simone Inzaghi. Lo stesso Piero Ausilio ha confermato che manca davvero poco per l'intesa definitiva: "Per il rinnovo ci siamo, arriverà perché è un percorso naturale. Simone se l’è meritato, l’idea di iniziare una stagione con il contratto del nostro allenatore a scadenza non ci va bene. Abbiamo bisogno che Inzaghi si senta tutelato e protetto". Come sottolinea il Corriere dello Sport, Inzaghi dovrebbe firmare fino al 2026 a una cifra attorno ai 6,5 milioni a stagione. Il tecnico della seconda stella diventerà comunque il più pagato del campionato.