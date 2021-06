Keita incontra Inzaghi a Capri e si propone all’Inter: “Più che indiscrezione…”

Secondo La Gazzetta dello Sport è un'idea che nasce dal giocatore per la stima nei confronti del neo allenatore nerazzurro

La Gazzetta dello Sport scrive: "Più che un’indiscrezione di mercato, parliamo di un tentativo di tornare a lavorare insieme". Con Simone, Keita ha giocato prima nella Primavera della Lazio e poi come attaccante della prima squadra e al primo anno, in 36 presenze in campionato ha segnato 16 gol. "L'anno dell'oggettiva consacrazione del senegalese, che non è mai più riuscito a ripetersi su quei livelli. Insomma, tra i due c’è grande stima oltre che grande affetto e anche per questo che l’ormai ex attaccante della Samp - 25 gare e 7 reti nell’ultimo campionato, una anche a San Siro contro l’Inter - si è proposto per un ritorno in nerazzurro", sottolinea la rosea.