CdS- Inter, Inzaghi ha già parlato con Lukaku. E insisterà su un concetto…

Inzaghi ha fatto una scommessa in estate e vuole vincerla a tutti i costi. L'allenatore dell'Inter è concentrato sul pieno recupero di Romelu Lukaku , per permettergli di incidere da gennaio in poi come avrebbe dovuto e voluto fare da inizio anno.

Si legge sul Corriere dello Sport di oggi: "Sarà necessario pure un recupero psicologico. Lukaku sa prendersi le sue responsabilità ed è per questo che si sente in colpa per l’eliminazione del Belgio. D’altra parte, ha fatto di tutto per esserci in Qatar e, se non fosse stato così importante per i Diavoli Rossi, dopo il primo grave infortunio e la ricaduta successiva sarebbe rimasto fuori dal Mondiale. Allora l’Inter può trasformarsi in un’occasione di rivincita: il palcoscenico sul quale dimostrare di essere ancora decisivo e magari pure cancellare qualsiasi dubbio per un prestito-bis. Inzaghi insisterà su questo concetti (i due si sono già parlati): del resto, è stato tra i principali sostenitori del suo ritorno (a discapito di Dybala) e quindi il feeling esiste. Ora, però, si tratta di fare i fatti...".