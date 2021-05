Inzaghi-Inter: oggi la firma in campo neutro. Primo incontro su mercato e ritiro

L'allenatore ha detto sì ai tagli prospettati dai dirigenti. L'accelerata è arrivata dopo il no di Allegri

Eva A. Provenzano

Aveva detto sì a Lotito la sera prima. Ma ieri è cambiato tutto. Quando l’Inter non è più riuscita a raggiungere Massimiliano Allegri è arrivato il secondo tentativo per Simone Inzaghi. Si è capito che stava succedendo qualcosa nella sede nerazzurra quando l’agente Tintiè arrivato negli uffici nerazzurri cercando di nascondersi dai giornalisti in attesa di novità sotto la sede. Entrato da un’uscita laterale per trattare con Marotta, è uscito dopo cinque ore dall’incontro negando che fosse lì per il contratto dell’allenatore. Mi sono occupato del rinnovo di Bastoni, ha raccontato. Un depistaggio. Perché Inzaghi sarà il prossimo allenatore dell’Inter. Oggi dovrebbe arrivare la firma.

Sono stati diversi i tecnici proposti all’Inter. Ramadani aveva proposto anche Sarri ma il discorso – spiega il Corriere dello Sport – è stato stoppato perché sarebbe servita una rivoluzione anche dal punto di vista del modulo. Ma l’ormai ex tecnico della Lazio era il piano B dei dirigenti nerazzurri che non sono riusciti a strappare alla Juve Allegri. Lui avrebbe, soprattutto a livello mediatico e forse per i tifosi, coperto l’addio di Conte che ha fatto molto male agli interisti. Ma per il club nerazzurro anche Inzaghi può essere una carta vincente per quanto è cresciuto alla Lazio e perché gioca con lo stesso modulo. Il 3-5-2. Rispetto all'ex tecnico interista Inzaghi punta sul centrocampo di qualità e meno sulla corsa.

La cosa essenziale è che Simone accetterà i tagli e i sacrifici che l’Inter dovrà mettere in campo per far quadrare i conti. I suoi personali dicono che avrà un contratto di due anni a 4 mln e una serie di bonus. Il doppio di quanto avrebbe percepito alla Lazio.

Attesa la firma sul contratto. L’allenatore non sbarcherà a Milano per firmare. Saranno i dirigenti a raggiungerlo. A Roma o a Piacenza. E si terrà così la prima riunione operativa con il tecnico che dovrà guidare l’Inter Campione d’Italia nei prossimi due anni. Ci saranno da pianificare mercato, ritiro e preparazione estiva. L'annuncio è atteso per oggi o al massimo nel week-end.

(Fonte: Corriere dello Sport)