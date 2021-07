Inter, Inzaghi chiede un nome preciso: “E’ il suo preferito, c’è grande rapporto”

Non c'è solo Nahitan Nandez come nome caldo in casa Inter: Simone Inzaghi ha fatto una richiesta precisa

E' sempre quello di Nahitan Nandez il nome caldo in casa Inter in queste ore. Il club nerazzurro è infatti al lavoro per trovare l'incastro giusto con il Cagliari per portare a Milano il centrocampista uruguaiano. Ma, secondo Il Messaggero, Simone Inzaghi avrebbe un altro desiderio per il mercato in entrata: "Inzaghi vuole anche un altro attaccante. Il preferito resta Keita, con cui ha conservato un ottimo rapporto in questi anni dopo l'esperienza alla Lazio. Ma per il ritorno del senegalese di proprietà del Monaco serve prima l'uscita di un'altra punta in rosa".