Inter, Inzaghi: “Onana risorsa, ma non è il portiere di Champions. Correa importante”

Sarà una partita fisica, loro appoggiano molto il gioco sul centravanti fisico e i compagni arrivano bene: dovremo essere bravi. Non abbiamo lavorato molto sul campo, ma in video abbiamo analizzato la situazione. Col Torino è stata una partita molto concentrata da parte nostra, siamo rimasti sempre in partita: il Torino ti porta difficoltà, la squadra è rimasta sempre lucida e ha voluto la vittoria con tutte le forze.

Onana portiere di Champions? Assolutamente no, ho scelto ma non l'ho comunicato ai ragazzi: è una grandissima risorsa che abbiamo come tanti altri che non partono titolari ma che ci danno un grosso aiuto. Correa? Per me col Torino è entrato molto bene, con la Cremonese ha fatto gol: quando l'anno scorso ha giocato ha mostrato il suo valore, è stato penalizzato dagli infortuni. Non è stato giudicato bene il suo ingresso col Torino, non sono d'accordo: mi è piaciuto molto come gli altri subentrati".