E' ripreso ieri il lavoro ad Appiano Gentile dopo la sconfitta nel derby di domenica sera. Ovviamente l'Inter si è ritrovata e si è confrontata su quanto accaduto nella stracittadina, come racconta oggi La Gazzetta dello Sport: "Delusione, certo – e come potrebbe essere diversamente, dopo una sconfitta in un derby? – ma anche grande voglia di ripartire e di dimostrare che il ko con il Milan è stato un incidente di percorso. La settimana di lavoro dell’Inter si è aperta così: archiviata la prima caduta stagionale, Inzaghi e i suoi sono tornati ad allenarsi ad Appiano (dopo il giorno libero concesso dal tecnico all’indomani della sfida con i rossoneri) e hanno già messo nel mirino la prossima partita, sabato in casa dell’Udinese, che offrirà ai campioni d’Italia l’assist per rialzarsi subito.