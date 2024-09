Lo stadio Meazza non ospiterà la finale di Champions League nel 2027. La comunicazione ufficiale è arrivata dall'UEFA nelle scorse ore: hanno pesato i dubbi sul futuro del Meazza ancora al centro del dibattito, con Inter e Milan pronte a costruire un nuovo impianto accanto a quello attuale. Mentre si parla di FIGC al lavoro per provare a portare a Roma la finale e di un'ipotesi francese con la gara che si giocherebbe al Marsiglia, a Milano è scoppiata la polemica.

Il segretario provinciale della Lega a Milano, Samuele Piscina e l'europarlamentare Silvia Sardone hanno attaccato il sindaco Sala: «Lui e l'intera città hanno preso l'ennesimo schiaffo in faccia, con ripercussioni economiche e di immagine pesanti per Milano". E ha rincarato la dose pure il coordinatore della Lega Lombarda Fabrizio Cecchetti: «Adesso Sala e la giunta scaricheranno le responsabilità su Inter e Milan, ma chi aveva in mano questa partita era il sindaco». Secondo il capogruppo di Fratelli d'Italia al Comune di Milano, Riccardo Truppo, infine, si tratta di «un'altra significativa e storica bocciatura della città che i milanesi non meritano assolutamente».