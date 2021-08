CdS – Inter, Inzaghi nel solco di Conte. Può vincere anche senza chi è scappato

L'analisi del Corriere dello Sport dopo l'esordio in campionato della squadra nerazzurra ieri pomeriggio

Il Corriere dello Sport di oggi torna sulla vittoria dell'Inter contro il Genoa. Questa l'analisi del quotidiano: "Canta San Siro. È un abbraccio pieno d’amore ai campioni d’Italia dopo un anno e mezzo di stadi vuoti e lo scudetto festeggiato a distanza. Sognare si può anche senza Lukaku, Hakimi e Conte, venduti per motivi di bilancio o scappati perché non ci credevano più. L’eredità per ora s’è tradotta in una reazione esplosiva di gol e spettacolo. Chissà se durerà, ma l’Inter è fortissima e forse diventerà persino più bella e convincente di prima se manterrà la spensieratezza reclamata da Inzaghi, bravo (con l’aiuto di Marotta) a togliere pressioni da uno spogliatoio scosso per le ripetute cessioni. Simone vede le corazzate anche dove non ci sono, fa parte del mestiere e tutto serve a creare le condizioni giuste: dovrà garantire l’ingresso Champions e bissare l’impresa di Conte non diventerà un obbligo, ma lotterà a lungo, forse sino in fondo, per difendere il titolo. Se questo è l’inizio, nessuna delle competitor, a partire dalla Juve, potrà permettersi di perdere terreno. Il messaggio al campionato è stato chiaro. Quaranta giorni di preparazione gli sono bastati per inserirsi nel solco di Conte, tracciare l’evoluzione dell’Inter e persino assorbire l’addio di Big Rom".