Inter, Inzaghi si affida agli eroi del Camp Nou. Trio in mezzo intoccabile, un solo dubbio

"Lo chiamano “spirito di Barcellona”. A furia di evocarlo, come in un rituale magico, l’Inter lo ha assorbito e da allora non spreca più una cartuccia. Oggi, contro il tenerissimo Viktoria Plzen, oltre che lo spirito, Inzaghi potrebbe pure copiare su carta carbone la formazione che ha stregato il Camp Nou. Alla Pinetina ha provato gli stessi 11 di quella notte, dall’ormai titolarissimo Onana alla coppia di attaccanti Dzeko-Lautaro. L’unico dubbio è per il ruolo di centrale difensivo, dove De Vrij ha dato ampi segnali di risveglio, ma è pur sempre insidiato dal fedelissimo Acerbi. Il trio di mezzo Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan non è più in discussione: quando partono insieme, uno segna sempre. Dimarco a sinistra pare aver superato Gosens che nell’ultima di Champions in Catalogna segnò pure. Dall’altro lato Dumfries, in gol invece all’andata in Repubblica Ceca, è pronto ad affondare nel burro di nuovo", si legge su La Gazzetta dello Sport.