GdS – Inter, grande lavoro degli inzaghiani di ferro: chi ha aiutato di più Simone

Lo spogliatoio dell'Inter ha dato prova di grande coesione sfoderando la prova maiuscola vista contro il Barcellona. Merito del lavoro anche di alcuni senatori, che hanno aiutato Inzaghi a tenere la barra dritta nel momento di difficoltà. Si legge sulla Gazzetta dello Sport: "Se l’Inter, distratta e impaurita fino a martedì all 21, si è poi trasformata in un gruppo di leoni, non è certo caso. Qualcosa dentro si è saldato, i nerazzurri sono tornati a essere una testuggine e certe fratturine si sono ricomposte: contro i catalani nessuno ha mandato a quel paese nessuno, solo energia positiva. Negli ultimi tempi nessun giocatore ha abbandonato Inzaghi sulla nave in tempesta, sia chiaro, ma qualcuno lo ha aiutato forse un po’ di più a ritrovare un porto sicuro".