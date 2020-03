Inter in isolamento, il club si organizza per mandare ai giocatori gli attrezzi per allenarsi

Pasti preparati e non solo. Nel tempo del coronavirus sono cambiate le abitudini di tutti e quindi inevitabilmente anche quelle dei giocatori dell’Inter. Dopo la notizia della positività di Rugani al test del covid19, i giocatori nerazzurri sono in isolamento e ci resteranno fino al 25 marzo.

Conte e il suo staff tecnico hanno intenzione di ampliare il servizio di delivery e vogliono far arrivare nelle case dei giocatori anche i servizi, gli attrezzi, per potersi allenare. Pesi, elastici, blocchi e anche le bici per fare cyclette in casa.

(fonte: SS24)