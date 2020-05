L’Inter continua a lavorare per la cessione a titolo definitivo di Mauro Icardi. Ben diversa sembra invece la situazione di Joao Mario, come spiega il Corriere dello Sport: “L’Inter dovrà tenersi Joao Mario. Niente diciotto milioni dalla Lokomotiv Mosca, per il riscatto del centrocampista portoghese. Alla scadenza del prestito, il 30 giugno, il giocatore – che la società nerazzurra nel 2016, dopo l’Europeo vinto, aveva pagato 40 milioni più bonus – farà rientro a Milano”.