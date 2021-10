Inter-Juve, ecco il dato sugli spettatori presenti al Meazza

A San Siro si gioca il derby d'Italia e i tifosi hanno fatto registrare in pratica il tutto esaurito con il 70% della capienza

Un record in epoca post covid e con le tribune aperte al 75% della capienza totale. A San Siro questa sera si gioca la sfida tra l'Inter e la Juventus. Neanche a dirlo, partita di cartello, partita da tutto esaurito e in effetti anche stasera si è confermata tale. Al Meazza serata importante come conferma il numero di spettatori presenti: 56.532 il numero esatto. Una serata speciale che sa di ritorno alla normalità per chi è stato a lungo costretto a guardare la sua squadra del cuore in tv.