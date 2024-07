"Juan David Cabal è nel mirino dell'Inter che vuole prendere per Inzaghi un difensore che vada a riempire l'assenza di Buchanan. Il calciatore piace anche alla Lazio e malgrado questo e malgrado una telefonata, di disturbo, che Giuntoli avrebbe fatto al presidente Setti, il lavoro dei dirigenti nerazzurri. È stato quindi registrato un primo contatto con il club gialloblù. Settimana prossima ci sarà quindi l'incontro per chiudere la trattativa o comunque per definirla". Alfredo Pedullà, a Sportitalia, ha parlato del mercato nerazzurro.