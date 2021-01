Cds – Inter-Juve sarà una gara bella ed equilibrata. Per la prima volta i nerazzurri…

Giuliano Riva parla di Dalle colonne del Corriere dello Sport,parla di Inter-Juve in programma domani a San Siro . Gara fondamentale per entrambe le squadre per non perdere terreno dal Milan.

“L ’ ultima volta è stata la prima senza pubblico. Lo scorso 8 marzo, in piena crisi sanitaria, la Juve liquidò l’Inter con un inequivocabile 2-0. Il giorno dopo il governo avrebbe chiuso l’Italia e gli stadi confinando la gente in casa e i palloni in magazzino. Adesso, invece, a dieci mesi di distanza da quel terribile 8 marzo, qualcosa di diverso sembra esserci. Per la prima volta, nell’ultimo decennio, i nerazzurri stanno andando più forte”.