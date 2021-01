Si avvicina il calcio d’inizio di Inter-Juve. I nerazzurri non sono in ritiro da ieri, ma si ritroveranno ad Appiano tra qualche ora. Lo ha spiegato la Gazzetta dello Sport: “Nessun ritiro deciso da Conte: la squadra si troverà stamattina direttamente ad Appiano. Attesi al centro sportivo anche Pinamonti e Vecino: il primo è out, il secondo spera di rientrare tra i convocati (ultima presenza il 9 luglio scorso a Verona, prima dell’intervento al ginocchio)”.