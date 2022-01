Inter-Juventus, la probabile nerazzurra: un grande dubbio per Inzaghi

Le probabili scelte del tecnico per la gara di Supercoppa in programma questa sera al Meazza

Il tempo delle riflessioni diminuisce e Inter-Juventus si avvicina. Simone Inzaghi porta con sé ancora un paio di nodi da sciogliere sulla formazione da mandare in campo. Uno in particolare, come spiega il Corriere dello Sport di oggi: "Il grande dubbio è in attacco. Inzaghi si è preso una notte in più per decidere chi utilizzare là davanti per far male a Madame e nella seduta di ieri pomeriggio. Sotto un tiepido sole alla Pinetina, non ha dato indicazioni "granitiche". I favoriti sembrano essere Dzeko, guarito dal Covid e schierato nel finale con la Lazio, e Martinez, ma il tecnico di Piacenza sta meditando anche sulla conferma della coppia vista contro i biancocelesti di Sarri ovvero Sanchez-Martinez. Perché? In questo caso il piano di battaglia sarebbe non dare punti di riferimento ai rocciosi centrali bianconeri (Chiellini più Rugani, favorito su Bonucci) anche perché il cileno, in grande forma, ama svariare sulla trequarti per toccare parecchi palloni e provare il filtrante".