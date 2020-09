In UK – L’Inter non molla Kante: clamorosa proposta al Chelsea, blues valutano

Nonostante le smentite ufficiali di Ausilio, l’Inter non avrebbe ancora rinunciato all’idea di portare N’Golo Kantè alla corte di Antonio Conte. Secondo il sito inglese “90 min”, i nerazzurri starebbero pensando di offrire al Chelsea i cartellini di Milan Skriniar e Marcelo Brozovic per arrivare al 29enne centrocampista francese. I Blues sarebbero disposti a sacrificare Kante per alleggerire il monte ingaggi.

Entrambe le contropartite, riporta il sito, sarebbero gradite al club inglese che già durante l’estate avrebbe effettuato dei sondaggi per i due calciatori.