Inter, è il Kolarov day. In arrivo a Milano, inizierà le visite che completerà domani: le cifre

Nel giorno del raduno dell’Inter ad Appiano Gentile, oggi i tamponi domani gli allenamenti, Conte potrà contare su un nuovo elemento: Aleksander Kolarov. L’esterno serbo è atteso in giornata con un volo privato in arrivo a Milano dalla Serbia.

“Dopo l’arrivo in città, Kolarov svolgerà già oggi la prima parte delle visite mediche che completerà, in un secondo momento, domani. Poi, insieme al suo agente Alessandro Lucci, è attesa la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri. Per Kolarov contratto di un anno con opzione per il secondo a 3,5 milioni di euro a stagione. Alla Roma, invece, un indennizo di un milione più 500 mila euro di bonus. Il serbo è pronto ad iniziare una nuova avventura”, si legge su Gianlucadimarzio.com.