Inter vecchia con Kolarov e Vidal? La Gazzetta smaschera la grande bugia: “In realtà…”

Kolarov, Vidal e anche Darmian: i prossimi tre acquisti dell’Inter – per tutti e tre si dovrebbe chiudere in settimana – aggiungeranno esperienza alla squadra di Conte a fronte di una spesa minima per acquistarli. “La chiusura dei rubinetti cinesi, e la necessità di vendere prima di comprare, ha cambiato in corsa i piani dell’Inter: lasciata cadere la pista Tonali, parcheggiata (per ora) l’opzione Kumbulla, in queste settimane si sono aggiunti e si aggiungeranno trentenni e ultratrentenni, come Kolarov (34), Vidal (33) e probabilmente Darmian (30)”, spiega appunto La Gazzetta dello Sport che però intende sgomberare subito il campo da un luogo comune non reale.

A conti fatti, l’età media della squadra non si alza in maniera netta vista la presenza di un gruppo di titolari molto giovani, da Barella fino a Lautaro, da Sensi fino a Skriniar senza dimenticare il nuovo acquisto Hakimi, tutti sotto i 25 anni. Vanno poi aggiunti giocatori come Lukaku, Eriksen e De Vrij, tutti abbondantemente sotto i 30 anni ma con grande esperienza. E infine anche i giovani di talento come Esposito, Pirola e Agoumé che dovrebbero lasciare l’Inter in prestito per una stagione prima di tornare alla base.