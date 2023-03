Inter, per la difesa del futuro occhi in casa Chelsea: nel mirino Koulibaly e Chalobah

Koulibaly e l'esempio Lukaku

"Sotto traccia la candidatura di Kalidou Koulibaly era già emersa nei giorni caldi di fine gennaio. L'Inter aveva assaporato il gusto del colpaccio in extremis, con l'addio immediato a Skriniar in cambio di 15 milioni dal Psg. [...] Koulibaly a Stamford Bridge sta vivendo una stagione con troppi alti e bassi. E la sua conferma è ancora tutta da scrivere, a dispetto di quello stipendio che arriva a 10 milioni di euro netti a stagione. Certo, i nerazzurri non possono dargli quei soldi, ma se il Chelsea mettesse mano al portafogli (come per Lukaku), allora, l'affare potrebbe davvero andare in onda. Molto dipende anche dal finale di stagione della squadra di Potter: si qualificherà per la Champions League? In realtà anche in nerazzurri vedono questo traguardo ancora in bilico, ma è lecito credere che la bilancia possa pendere a favore del club milanese. E a quel punto sarebbe il giocatore a prendere una decisione importante per il proseguo della sua carriera, visto che in passato ha giurato fedeltà alla causa napoletana riguardo al suo ritorno in Italia. In ogni caso in Viale della Liberazione il dossier "KK" è ancora d'attualità".