Inter, Marotta ha scelto il colpo a parametro zero per giugno: avviati i contatti con gli agenti

L’Inter continua la propria ricerca di un esterno sinistro e gli ultimi aggiornamenti riguardanti le trattative col Chelsea per Alonso (LEGGI QUI) portano a ritenere al momento difficile che si possa trovare l’intesa con il Chelsea per l’ex Fiorentina. Per questo motivo, i dirigenti nerazzurri non escludono le alternative: oltre a Darmian, jolly che può ricoprire più ruoli nello scacchiere di Conte, per la Gazzetta dello Sport ci sono altri due profili, sebbene per uno il discorso sia improntato per giugno 2020: “Kurzawa al momento resta in seconda fila. In realtà l’Inter segue con attenzione – per l’estate – la situazione di un altro calciatore del Psg, Meunier: il laterale destro è in scadenza e l’Inter ha già parlato con i suoi rappresentanti”, commenta la Rosea.