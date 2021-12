Inter, individuate le principali lacune della squadra: la strategia per gennaio

I nerazzurri stanno confermando la loro competitività, ma per continuare ad essere al top serve un aiuto dal mercato

Qualificata agli ottavi di finale di Champions League, in piena corsa per il bis in campionato, con la possibilità di tornare in vetta già questa sera: l'Inter si sta confermando competitiva nonostante i dolorosi addii estivi di Lukake e Hakimi e la rinuncia forzata ad Eriksen, ma la dirigenza nerazzurra sa bene che la squadra presenta ancora delle lacune da colmare. Magari già a gennaio.